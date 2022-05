E ora Killnet scrive messaggi di elogio per il Csirt italiano (Di martedì 31 maggio 2022) Nel sottile equilibrio tra attacco e presa in giro, tra vera azione cyber e minaccia a vuoto, le uniche parole di Killnet dopo 24 ore dall’annunciato attacco irreversibile all’Italia riguardano il Csirt, ovvero il Computer Security Response Team che opera in seno all’Agenzia nazionale per la cybersicurezza. E sono sorprendentemente parole scritte in un italiano tutto sommato discreto, quasi un elogio – almeno in apparenza – all’istituzione. Ma perché Killnet elogia il Csirt? LEGGI ANCHE > Anonymous ha mandato in tilt i siti del governo bielorusso Killnet elogia il Csirt, le parole sulla chat Telegram «Eccellenti specialisti lavorano in questa organizzazione – scrive Killnet -. Ho effettuato migliaia di attacchi a ... Leggi su giornalettismo (Di martedì 31 maggio 2022) Nel sottile equilibrio tra attacco e presa in giro, tra vera azione cyber e minaccia a vuoto, le uniche parole didopo 24 ore dall’annunciato attacco irreversibile all’Italia riguardano il, ovvero il Computer Security Response Team che opera in seno all’Agenzia nazionale per la cybersicurezza. E sono sorprendentemente parole scritte in untutto sommato discreto, quasi un– almeno in apparenza – all’istituzione. Ma perchéelogia il? LEGGI ANCHE > Anonymous ha mandato in tilt i siti del governo bielorussoelogia il, le parole sulla chat Telegram «Eccellenti specialisti lavorano in questa organizzazione –-. Ho effettuato migliaia di attacchi a ...

