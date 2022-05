Calciomercato Torino, arriva la comunicazione su Pjaca (Di martedì 31 maggio 2022) Marko Pjaca non sarà riscattato dal Torino. Per l’attaccante croato della Juventus si prospetta una nuova squadra. Leggi su calciomercato (Di martedì 31 maggio 2022) Markonon sarà riscattato dal. Per l’attaccante croato della Juventus si prospetta una nuova squadra.

Pubblicità

DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | @TorinoFC_1906, obiettivo #Solomon dello @FCShakhtar per sostituire Brekalo - sportli26181512 : Torino, il punto sulla trattativa per Gabriel: Tra i portieri sondati dal Torino in vista della prossima stagione c… - ilgiovanemassi : RT @ToroGoal: ??Nessun dubbio sull'obbligo di riscatto di #Berisha a favore del @TorinoFC_1906. Il cartellino del portiere verrà sostanzial… - vendesizzo : RT @ToroGoal: ? Previsto un bonus nettamente inferiore al milione di euro nel caso in cui #Berisha totalizzasse un determinato numero di pr… - tom_freni : RT @ToroGoal: ? Previsto un bonus nettamente inferiore al milione di euro nel caso in cui #Berisha totalizzasse un determinato numero di pr… -

Torino, è scattato l'obbligo di riscatto per Ricci dall'Empoli Ricci sarà una pedina fondamentale del Torino della prossima stagione. Torino, il punto sulla trattativa per Gabriel Commenta per primo Tra i portieri sondati dal Torino in vista della prossima stagione c'è anche Gabriel . L'estremo difensore brasiliano lascerà il Lecce a parametro zero e il dt Davide Vagnati ha provato a effettuare un sondaggio per capire la ... Tuttosport L'Inter Primavera è campione d'Italia Battuta la Roma 2-1 nella finalissima al Mapei Stadium di Reggio Emilia. Decide la rete di Iliev nel primo extra-time, dopo il botta e risposta tra Vicario e Casadei nei 90' regolamentari ... Calciomercato Juve: in difesa piacerebbe Laporte La Juventus, per la finestra di Calciomercato che sta per aprirsi ... Piace anche Bremer del Torino, ma per il difensore granata resterebbe in vantaggio l'Inter, il presidente granata Urbano ... Ricci sarà una pedina fondamentale deldella prossima stagione.Commenta per primo Tra i portieri sondati dalin vista della prossima stagione c'è anche Gabriel . L'estremo difensore brasiliano lascerà il Lecce a parametro zero e il dt Davide Vagnati ha provato a effettuare un sondaggio per capire la ... Dovbyk, primo sì al Torino Battuta la Roma 2-1 nella finalissima al Mapei Stadium di Reggio Emilia. Decide la rete di Iliev nel primo extra-time, dopo il botta e risposta tra Vicario e Casadei nei 90' regolamentari ...La Juventus, per la finestra di Calciomercato che sta per aprirsi ... Piace anche Bremer del Torino, ma per il difensore granata resterebbe in vantaggio l'Inter, il presidente granata Urbano ...