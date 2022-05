Calciomercato Juve | Pogba | Di Maria | il dopo Chiellini e il vice Vlahovic

(Di martedì 31 maggio 2022) TORINO - Indietro non si torna. La scorsa settimana, lontano dalle luci dei riflettori, è andato in scena il summit di mercato tra Max Allegri e la dirigenza bianconera. Un incontro buono per ribadire ...

Pubblicità

Gazzetta_it : #Vrioni torna alla #Juve dopo il titolo di capocannoniere in Austria: sarà lui il vice #Vlahovic? #calciomercato - cmdotcom : #Juve, #DiMaria si avvicina: la mossa di #Allegri per sbloccare la trattativa - GiovaAlbanese : La #Juventus ha valutato negli ultimi mesi #Romagnoli, che pare destinato alla Lazio. Gli è stato proposto #Acerbi,… - Roberta_Siro : RT @junews24com: Di Maria Juve, confermato l'incontro con l'entourage! Ecco quando avverrà - - 1SquadraDiCalci : RT @tuttosport: #DiMaria-Juve, avanti verso la meta: vertice a Wembley ?? -

Le richieste di Allegri sono chiare, tocca allaaccontentarlo. E il tempo dell'attesa sta ...Aspettando Di Maria, Allegri parla della sua, da ricostruire su tre pilastri: De Ligt, Locatelli e Vlahovic. Nella GALLERY le prime pagine dei quotidiani in edicola oggi, martedì 31 maggio 2022. ...Calciomercato Juventus, è tempo di pensare al futuro. L'annuncio non lascia spazio a dubbi: non c'è tempo da perdere.L’Inter vuole formare la coppia Lukaku-Dybala, il Milan è alle prese col cambiamento societario e tornano a parlare di tricolore anche Juve e Napoli, se Roma non vuole restare fuori dalla Champions a ...