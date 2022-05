Bimbi ustionati | indagini in corso | senza querela nessun procedimento penale

Leggi su bergamonews

(Di martedì 31 maggio 2022) Osio Sopra. C’è un fascicolo aperto, per il momento a carico d’ignoti, per lesioni colpose gravissime. Leper accertare le responsabilità di quanto accaduto nella mattinata di lunedì 30 maggio alla scuola dell’infanzia San Zeno di Osio Sopra sono tutt’ora in. I carabinieri di Treviglio stanno lavorando per capire come il fuoco sprigionato dal braciere sistemato nel giardino dell’asilo per abbrustolire i marshmellows abbia investito otto persone, tre adulti e cinque bambini, due dei quali sono ancora ricoverati negli ospedali milanesi in gravi condizioni. Tante le domande alle quali dare una risposta. Innanzitutto bisognerà individuare la persona che ha spruzzato del liquido accelerante per accendere il fuoco. Probabilmente era già presente qualche piccolo focolaio poco visibile e la sostanza ha quindi creato un ritorno di fiamma che ha ...