Bimbi non fanno religione, niente visita ai dipinti in Duomo (Di martedì 31 maggio 2022) Chi non frequenta in classe l'ora di religione non ha neppure il 'pass' per la visita, durante la gita con le maestre, ai dipinti del Duomo. E' quanto è successo a cinque bambini, maschie e femmine, ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 31 maggio 2022) Chi non frequenta in classe l'ora dinon ha neppure il 'pass' per la, durante la gita con le maestre, aidel. E' quanto è successo a cinque bambini, maschie e femmine, ...

Pubblicità

antoclerici : E' ora di regolamentare l'uso di armi negli Usa. Una lobby pericolosa e radicata. Non e' possibile che si possano c… - NicolaPorro : A Carlo Lottieri non è sfuggito un dettaglio in questa foto di #Draghi. Non è la #mascherina. E sostiene che la cos… - A_DelGiudice : Il saccheggio dell’Ucraina occupata, derubata di grano, acciaio e bimbi, segnala quanto la Russia tema di non poter… - fashzx : RT @HuertDeAuteuil: Pillon dice che non si può abortire che perché il corpo del bimbo appartiene a se stesso e non alla madre, quindi: 1)… - Monicalefede : @ketty25299 I bimbi non dovrebbero MAI stare male -