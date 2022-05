Allarme negozi a Roma, il 30% ha chiuso i battenti. Centro sempre più deserto. Confcommercio e Ugl: un dramma (Di martedì 31 maggio 2022) Dopo la notizia della chiusura della libreria Feltrinelli nella Galleria Sordi e il servizio di Leggo sulla sofferenza della strada dello shopping di lusso di Prati - via Cola di Rienzo - Confcommercio Roma torna a denunciare l'emorragia di chiusure di esercizi commerciali che sta interessando ... Leggi su leggo (Di martedì 31 maggio 2022) Dopo la notizia della chiusura della libreria Feltrinelli nella Galleria Sordi e il servizio di Leggo sulla sofferenza della strada dello shopping di lusso di Prati - via Cola di Rienzo -torna a denunciare l'emorragia di chiusure di esercizi commerciali che sta interessando ...

Pubblicità

_Facezia_ : ALLARME GNOCCHETTI SARDI! Non trovo più i gnocchetti sardi (classici) all' Eurospin, alla Coop, all' MD... Hanno c… - davidedesario : Conference, Roma-Feyenord: allarme scontri. Il sindaco di Tirana chiude i negozi #ASRoma - BreakingItalyNe : RT @leggoit: Conference, Roma-Feyenord: allarme scontri. Il sindaco di Tirana chiude i negozi - edonis28 : Conference, Roma-Feyenord: allarme scontri. Il sindaco di Tirana chiude i negozi… quando i suoi compaesani selvaggi… - siamo_la_Roma : ?? Molti tifosi di #Roma e #Feyenoord prenderanno d’assalto l’#Albania ?? Allarme scontri a #Tirana ?? Proclamato… -