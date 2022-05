Verissimo, Ida Platano su Riccardo Guarnieri: “Amore immenso”: invece dietro le quinte era successo di tutto (Di lunedì 30 maggio 2022) Ida Platano sta dando un volto all’espressione metaforica “essere sulle montagne russe”: in pochi giorni l’abbiamo vista rincontrare il grande Amore Riccardo Guarnieri, lentamente aprirsi alla speranza, definirlo un “Amore immenso”, poi infuriarsi per motivi ancora non accertati nello specifico e, infine, litigare ferocemente con lui davanti a una basita Maria De Filippi. Il tutto pare abbia richiesto tra le 72 ore e i 5 giorni (i dettagli sono ancora da verificare). Quel che è certo è che i tempi televisivi questa volta non sono stati dalla sua parte e mentre l’Amore si evolveva in diretta Ida Platano lo seguiva in differita, complici le modalità di registrazione di Verissimo. Il pubblico, ovviamente, nn ha voluto ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 30 maggio 2022) Idasta dando un volto all’espressione metaforica “essere sulle montagne russe”: in pochi giorni l’abbiamo vista rincontrare il grande, lentamente aprirsi alla speranza, definirlo un “”, poi infuriarsi per motivi ancora non accertati nello specifico e, infine, litigare ferocemente con lui davanti a una basita Maria De Filippi. Ilpare abbia richiesto tra le 72 ore e i 5 giorni (i dettagli sono ancora da verificare). Quel che è certo è che i tempi televisivi questa volta non sono stati dalla sua parte e mentre l’si evolveva in diretta Idalo seguiva in differita, complici le modalità di registrazione di. Il pubblico, ovviamente, nn ha voluto ...

Advertising

infoitcultura : Pioggia di polemiche per Ida Platano: sotto accusa per l’intervista a Verissimo - CronacaSocial : ?? “Che imbarazzo”, l’intervista di Ida Platano a Verissimo ha scatenato il caos tra i telespettatori. Ecco le parol… - tuttopuntotv : Pioggia di polemiche per Ida Platano: sotto accusa per l’intervista a Verissimo #UominieDonne #verissimo… - zazoomblog : Ida Platano lacrime a Verissimo: «Per Riccardo provo ancora amore immenso» - #Platano #lacrime #Verissimo: - infoitcultura : Mentre Ida Platano dichiara amore a Verissimo, Riccardo ne combina un’altra -