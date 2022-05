Ucraina: consigliere sindaco Mariupol, 'deportazioni e campi filtraggio anche in Russia' (Di lunedì 30 maggio 2022) Roma, 30 mag. (Adnkronos) - "I campi di filtraggio ora non stanno solo sul territorio occupato ma anche in Russia, al confine con l'Estonia. Si va sempre più verso il genocidio. Nelle ultime 24 ore al campo di filtraggio Bezimenne sono state portate 253 persone di cui 33 bambini. Dal campo di Bezimenne a Taganrog, in Russia, sono state deportati 235 cittadini di Mariupol, di cui 28 bambini". Lo rende noto su Telegram il consigliere del sindaco di Mariupol Petr Andriuschenko. Leggi su iltempo (Di lunedì 30 maggio 2022) Roma, 30 mag. (Adnkronos) - "Idiora non stanno solo sul territorio occupato main, al confine con l'Estonia. Si va sempre più verso il genocidio. Nelle ultime 24 ore al campo diBezimenne sono state portate 253 persone di cui 33 bambini. Dal campo di Bezimenne a Taganrog, in, sono state deportati 235 cittadini di, di cui 28 bambini". Lo rende noto su Telegram ildeldiPetr Andriuschenko.

