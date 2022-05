Stefano De Martino, arriva la conferma sulla relazione con Belen (Di lunedì 30 maggio 2022) Stefano De Martino ha rilasciato un’intervista al Corriere della Sera dove ha parlato di Belen Rodriguez. Dopo tanti scatti che li ritraggono uno accanto all’altra, arriva la conferma ufficiale da parte del ballerino: Stefano De Martino e Belen Rodriguez stanno insieme. La confessione del ballerino sulla showgirl Negli ultimi tempi alcuni indizi social e scatti che li ritraevano insieme, hanno fatto pensare che i due fossero tornati insieme. Tantissime ormai le foto catturate dai paparazzi che li ritraevano uno accanto all’altra: i due hanno trascorso insieme il giorno di Pasqua e il ponte del Primo Maggio. Tuttavia Belen e Stefano non hanno mai detto esplicitamente di avere una ... Leggi su tvzap (Di lunedì 30 maggio 2022)Deha rilasciato un’intervista al Corriere della Sera dove ha parlato diRodriguez. Dopo tanti scatti che li ritraggono uno accanto all’altra,laufficiale da parte del ballerino:DeRodriguez stanno insieme. La confessione del ballerinoshowgirl Negli ultimi tempi alcuni indizi social e scatti che li ritraevano insieme, hanno fatto pensare che i due fossero tornati insieme. Tantissime ormai le foto catturate dai paparazzi che li ritraevano uno accanto all’altra: i due hanno trascorso insieme il giorno di Pasqua e il ponte del Primo Maggio. Tuttavianon hanno mai detto esplicitamente di avere una ...

