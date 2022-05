Sciopero scuola | oggi in piazza contro le riforme del governo tutte le sigle sindacali

Advertising

fattoquotidiano : SCUOLA IN SCIOPERO I fondi sono sempre in calo: l’incremento degli stipendi si paga con meno personale. E i concors… - repubblica : Scuola, domani lo sciopero nazionale contro la riforma. A rischio le lezioni: attesa un'alta adesione. I docenti in… - Agenzia_Ansa : Domani sciopero della scuola, prevista un'alta adesione. Cento pullman da tutta Italia a Roma e iniziative locali… - Italian : Oggi lo sciopero della scuola, prevista un'alta adesione. Bianchi, per la scuola 3 riforme - nikanika_____ : RT @RossellaLatempa: 30/05/22 SCIOPERO GENERALE della Scuola ————— I possibili scenari della riforma del ministro @ProfPBianchi -che taglia… -

nazionale dellacontro le norme del governo su formazione e reclutamento. Insegnanti e personale Ata incrociano le braccia per dire no all'approvazione in Parlamento delle misure ...Concetto che sta tanto a cuore ai riformisti della 'Buona'.per far sapere allo Stato che non voglio farmi prosciugare dal sistema, voglio lavorare con serenità e passione, ma stante ...Scioperano anche a Brescia docenti e personale Ata. Secondo una prima stima del Sindacato Nazionale Autonomo Lavoratori Scuola (Snals) locale, tra i più rappresentativi in provincia per il mondo della ...Anche in Liguria, come in tutta Italia, si sta svolgendo lo sciopero dei docenti e del personale scolastico delle scuole pubbliche indetto da Flc Cgil, Cisl Scuola, Uil Scuola, Snals Confsal e Gilda U ...