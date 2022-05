Roma | Mourinho a caccia di un terzino | arriva dalla Premier!

(Di lunedì 30 maggio 2022) Asi festeggia da un pò di giorni il ritorno alla vittoria di una coppa dopo 14 anni, la Coppa Italia con Spalletti nel 2008, e intanto la dirigenza lavora già per costruire la squadra del futuro. Gli acquisti di gennaio di Maitland-Niles e Sergio Oliveira non si sono rivelati all’altezza, e se per il secondo c’è ancora qualche possibilità di riscatto, per il primo la situazione è già bella che decisa, tornerà all‘Arsenal. Dalot Wan BissakaPer questo Josèavrebbe chiesto di rinforzare la fascia destra con un nuovo acquisto. Secondo quanto riportatoGazzetta dello Sport, il regalo che la dirigenza vuole fare al tecnico portoghese sarebbe uno tra Diogo Dalot e Wan Bissaka, entrambi del Manchester United ed entrambi ai margini del nuovo progetto di Ten Hag. In questo modo andrebbe a comporre un pacchetto ...

OfficialASRoma : ?? Ecco la formazione scelta da José Mourinho per la #UECLfinal ?? ?? DAJE ROMA DAJE! ?? #ASRoma #RomaFeyenoord - lapoelkann_ : Boa sorte grande mister Mourinho e alla Roma ?? unica italiana ???? nelle coppe europee #RomaFeyenoord - CorSport : La prima pagina del Corriere dello Sport-Stadio: ?? #Lukaku spinge #Dybala da Mou ?? Il ritorno di #Berlusconi,… - 16RomAmoR : RT @filippothiery: Era il giorno dopo l'annuncio di José Mourinho alla Roma. - CorSport : #Mourinho e il patto per la vittoria con la #Roma ?? -

- Il patto è viscerale, emotivo, travolgente. E spazza via ogni dibattito sul futuro immediato: Joséragiona del domani, o meglio ne scrive sui social, confermando l'amore per ladei romanisti , che ha già sollevato sul tetto scoperto di un autobus da parata. E che conta di migliorare ...Tutto tranquillo in quel dicon le due piazza della Capitale che continueranno i loro progetti tecnici iniziati nella stagione appena conclusa. La vittoria della Conference ha reso...Roma, 30 mag. (Adnkronos) – “Zaniolo resterà a Roma’ Non lo so, ho sentito troppe voci in giro ma spero che resti. Si dice che andranno via giocatori importanti quindi spero ne ...La Roma, tratterà presto con Nicola Zalewski l’adeguamento del contratto. Il laterale classe 2002 che in questa stagione s’è conquistato una maglia da titolare nella squadra di Mourinho, solo lo scors ...