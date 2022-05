Roland Garros 2022, Rafael Nadal ammette: 'Contro Djokovic potrebbe essere la mia ultima partita in questo Slam' (Di lunedì 30 maggio 2022) Vicini al capolinea? Lo vedremo. La rivelazione è riportata dalla Gazzetta dello Sport e riguarda Rafael Nadal. Dopo la vittoria Contro il canadese Felix Auger Aliassime, negli ottavi del Roland Garros, il fenomeno di Manacor si è lasciato andare a una rivelazione: '... Leggi su oasport (Di lunedì 30 maggio 2022) Vicini al capolinea? Lo vedremo. La rivelazione è riportata dalla Gazzetta dello Sport e riguarda. Dopo la vittoriail canadese Felix Auger Aliassime, negli ottavi del, il fenomeno di Manacor si è lasciato andare a una rivelazione: '...

Advertising

Eurosport_IT : MARTINA NON SI FERMA! ?????? La Trevisan approda ai quarti di finale del Roland Garros: l'azzurra batte Aliaksandra S… - GuidoDeMartini : ?? ROLAND GARROS: DJOKOVIC IN ROTTA DI COLLISIONE CON NADAL ?? #Djokovic batte in 3 set Schwartzman e vola ai quarti… - Eurosport_IT : CAMILAAAAAAAAAAAAAA! ?????? Per la prima volta la Giorgi si qualifica agli ottavi di finale del Roland Garros: l'azz… - vivereitalia : Giorgi eliminata negli ottavi di finale del Roland Garros - oktennis : Si ferma agli ottavi il #RolandGarros di Camila Giorgi ???? Troppo solida e continua quest’oggi Daria Kasatkina, che… -