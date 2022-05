Poste Italiane, disservizi su larga scala: attacco hacker? (Di lunedì 30 maggio 2022) I servizi di ufficio di Poste Italiane stanno avendo tanti problemi. Le segnalazioni sono svariate. Siamo in presenza di un attacco hacker? Stanno arrivando tante segnalazioni in merito a pesanti problemi che sta avendo Poste Italiane. L’azienda, infatti, sarebbe sotto un serio attacco hacker. Una situazione che sta paralizzando l’Italia intera con tantissime persone bloccate negli uffici postali. AdobeStockGli hacker russi hanno lanciato un messaggio molto preoccupante verso l’Italia. Si è parlato infatti di danni irreparabili. Un messaggio che ha gettato nel terrore le varie aziende. Anche perché, qualche giorno fa, Killnet ha preso di mira la Polizia di Stato. Ora, a distanza di alcuni giorni, a quanto pare, le ... Leggi su chenews (Di lunedì 30 maggio 2022) I servizi di ufficio distanno avendo tanti problemi. Le segnalazioni sono svariate. Siamo in presenza di un? Stanno arrivando tante segnalazioni in merito a pesanti problemi che sta avendo. L’azienda, infatti, sarebbe sotto un serio. Una situazione che sta paralizzando l’Italia intera con tantissime persone bloccate negli uffici postali. AdobeStockGlirussi hanno lanciato un messaggio molto preoccupante verso l’Italia. Si è parlato infatti di danni irreparabili. Un messaggio che ha gettato nel terrore le varie aziende. Anche perché, qualche giorno fa, Killnet ha preso di mira la Polizia di Stato. Ora, a distanza di alcuni giorni, a quanto pare, le ...

