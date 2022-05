Osio | Preparano marshmellow nel cortile dell' asilo | cinque bimbi ustionati

(Di lunedì 30 maggio 2022)bambini sono rimastiSopra, in provincia di Bergamo nel giardino di una scuola durante una festa all'. Le fiamme non controllate sono divampate divampate durante l'attivita' ricreativa mentre adulti e bambini stavano cucinando alcuni marshmallow. Coinvolti tre adulti ebambini di cui uno con ustioni gravi. Fuori dall'riuniti i genitori dei bambini, molti in apprensione. C'è anche stupore per l'accaduto perché l'- racconta una donna - "ha fama di essere molto severo sulle norme".

Le vittime dell'incidente frequentano la Sezione Blu, quella dei bambini più piccoli. Le maggiori preoccupazioni sono per le ... I Vigili del fuoco del distaccamento di Dalmine sono intervenuti questo lunedì mattina 30 maggio per prestare soccorso ad 8 persone in un asilo a Osio Sopra. Durante un incontro tra famiglie, bambini ...