Madonna a un incontro di boxe col viso da ventenne… dopo la censura social per i suoi video a luci rosse (Di lunedì 30 maggio 2022) A 63 anni Madonna non si è ancora stancata di provocare e osare. La popstar è riapparsa, seduta sugli spalti all’incontro di boxe Davis vs Romero, mostrando un viso… a prova di perfezione: levigato, liscio e senza una ruga. Ma se per il suo volto e il suo corpo Miss Ciccone non bada a escamotage chirurgici e ritocchi, sui social la regina del pop è senza filtri. Come nei video NFT a luci decisamente rosse e censurati da Instagram, in cui appare nei panni di Madre Natura in persona, completamente nuda mentre dà vita a tutto il nostro mondo. La cantante ha espresso tutta la sua indignazione dopo aver scoperto di essere stata bloccata sui social perchè “contro le linee guida della community”. Nei ... Leggi su blog.libero (Di lunedì 30 maggio 2022) A 63 anninon si è ancora stancata di provocare e osare. La popstar è riapparsa, seduta sugli spalti all’diDavis vs Romero, mostrando un… a prova di perfezione: levigato, liscio e senza una ruga. Ma se per il suo volto e il suo corpo Miss Ciccone non bada a escamotage chirurgici e ritocchi, suila regina del pop è senza filtri. Come neiNFT adecisamenteti da Instagram, in cui appare nei panni di Madre Natura in persona, completamente nuda mentre dà vita a tutto il nostro mondo. La cantante ha espresso tutta la sua indignazioneaver scoperto di essere stata bloccata suiperchè “contro le linee guida della community”. Nei ...

Alino86 : RT @MediasetTgcom24: Madonna a un incontro di boxe col viso da ventenne... dopo la censura social per i suoi video a luci rosse https://t.… - KaremNicholas : RT @MediasetTgcom24: Madonna a un incontro di boxe col viso da ventenne... dopo la censura social per i suoi video a luci rosse https://t.… - stefano_gatto97 : RT @MediasetTgcom24: Madonna a un incontro di boxe col viso da ventenne... dopo la censura social per i suoi video a luci rosse https://t.… - Manustronger1 : RT @MediasetTgcom24: Madonna a un incontro di boxe col viso da ventenne... dopo la censura social per i suoi video a luci rosse https://t.… - TuttoQuaNews : RT @MediasetTgcom24: Madonna a un incontro di boxe col viso da ventenne... dopo la censura social per i suoi video a luci rosse https://t.… -