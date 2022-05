LIVE Camila Giorgi-Kasatkina 2-6 1-4, Roland Garros 2022 in DIRETTA: la russa si invola verso i quarti (Di lunedì 30 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-RUBLEV, 4° MATCH DALLE 11.00 15-30 Chiude lo smash Camila, che dimezza lo svantaggio. 0-30 Risposta vincente con il dritto di Kasatkina. 0-15 Piovono gratuiti con il rovescio. 5-1 Game Kasatkina. Arriva la terza risposta out di rovescio su altrettante seconde. Segnali di resa da parte di Giorgi, che davvero non sa più come fare il punto. 40-30 Scappa via in lunghezza il rovescio di Camila dopo un’altra grande difesa dell’avversaria. 30-30 Stecca di dritto Kasatkina. 30-15 Secondo errore consecutivo in risposta per l’azzurra. 15-15 Poco convinta Giorgi su questa risposta di rovescio. 0-15 Non passa il dritto di ... Leggi su oasport (Di lunedì 30 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI SINNER-RUBLEV, 4° MATCH DALLE 11.00 15-30 Chiude lo smash, che dimezza lo svantaggio. 0-30 Risposta vincente con il dritto di. 0-15 Piovono gratuiti con il rovescio. 5-1 Game. Arriva la terza risposta out di rovescio su altrettante seconde. Segnali di resa da parte di, che davvero non sa più come fare il punto. 40-30 Scappa via in lunghezza il rovescio didopo un’altra grande difesa dell’avversaria. 30-30 Stecca di dritto. 30-15 Secondo errore consecutivo in risposta per l’azzurra. 15-15 Poco convintasu questa risposta di rovescio. 0-15 Non passa il dritto di ...

