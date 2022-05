Gli ‘Amici del trapianto di fegato’ donano un ecografo all’ospedale papa Giovanni

(Di lunedì 30 maggio 2022) Bergamo. La “Festa di primavera”, promossa dell’associazione “Amici deldi fegato ODV” di Bergamo, ha centrato il suo obiettivo: l’ottava edizione ha permesso di raccogliere – con un evento golfistico che si è tenuto ai Colli di Bergamo – i fondi necessari per mettere unportatile a disposizione del reparto di gastroenterologia dell’ospedaledi Bergamo, dove si eseguono circa 80 trapianti di fegato all’anno (più di mille dal 1997, quando l’attività è iniziata). “Sono contentissimo”: così Marco Bozzoli, presidente dell’associazione, esprime la sua gioia per la riuscita dell’ottava edizione della festa. “Eravamo fermi da due anni a causa della pandemia, e questo nostro appuntamento è stato l’occasione sia per ritrovarsi, sia di sedersi finalmente tutti insieme a programmare l’attività del ...

Tebigeek

Un grande action, un esempio di come si scrivano cattivi memorabili come Hans Gruber di Alan Rickman, una dispensa infinita di battute e situazioni da citare trae, soprattutto è uno dei ...Omicidio Niccolò Ciatti, la Francia ha negato l'estradizione per l'altro ceceno Oggi a Girona dovrebbero testimoniaredi Niccolò che con lui avevano trascorso la vacanza in Costa Brava. Poi ... Riunione esilarante tra amici separati dal 1969: "Nome sbagliato" - Tebigeek