Disastro aereo | il bimotore perde quota schiantandosi al suolo | 22 passeggeri scomparsi

Advertising

enricomontibell : RT @ValterRimini: @mariolavia Giusto dovevano mettere Renzi autore della politica del disastro. Colui che ha bruciato 200 MILIONI per aéreo… - ValterRimini : @mariolavia Giusto dovevano mettere Renzi autore della politica del disastro. Colui che ha bruciato 200 MILIONI per… - vivere_svizzera : @cosmar76 @AkiliWazi @Lucio_freni @LaBombetta76 Solo che quando un treno viaggia a più di 200 Km/h, gli inconvenien… - marketingpmi : @F_Carpano @eugenio_patane @10azione @Roma_in_Azione @CalendaSindaco Tra l'altro un mare di elevata qualità e limpi… - chiarab70 : @pronoluca È meravigliosa. Un vero vulcano. Io andai a un suo concerto a teatro a Mantova. Eh sì ricordo il blocco… -

IlIl portavoce, il generale Narayan Silwal, ha dichiarato che l'è precipitato in una zona denominata Sanosware a Thasang, nel distretto di Mustang vicino a Jomsom. Delle 22 ...... è su una vetta poco accessibile I soccorritori hanno trovato il relitto dell'passeggeri scomparso in Nepal, ha detto un funzionario militare riferendosi alcostato la vita alle ...Non vi sarebbe alcun sopravvissuto dopo lo schianto aereo avvenuto in Nepal da parte ... 14 corpi non ancora identificati sul luogo del disastro, ma le operazioni di ricerca e recupero sono ...Il dato tiene conto anche dell’ultimo disastro aereo, quello del 29 maggio scorso, dove un bimotore di 43 anni della compagnia locale Tara Air si è schiantato contro una delle montagne con 22 persone ...