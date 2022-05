CHE TEMPO CHE FA È IL PROGRAMMA PIÙ VISTO DI RAI3. BILANCIO FINALE, MEDIA, PICCHI (Di lunedì 30 maggio 2022) Con l’ultima puntata dagli ottimi ascolti – quasi 2 milioni di spettatori pari al 10,4% di share – Che TEMPO Che Fa, il talk show della Rai per antonomasia che racconta il presente e le eccellenze in Italia e nel mondo, riconosciuto e apprezzato anche all’estero, chiude con grande successo la sua diciannovesima stagione con 30 puntate su RAI3 e un ascolto medio di quasi 2.7 milioni spettatori e l’11,31% di share, superando di oltre 1 punto di share gli ottimi risultati della scorsa stagione. Così una nota ufficiale della trasmissione. CHE TEMPO CHE FA: IL PROGRAMMA PIÙ VISTO DI RAI3 Che TEMPO che fa è stato sul podio degli ascolti della domenica sera: 3 volte il PROGRAMMA di prima serata più VISTO in valori assoluti, 12 volte il ... Leggi su bubinoblog (Di lunedì 30 maggio 2022) Con l’ultima puntata dagli ottimi ascolti – quasi 2 milioni di spettatori pari al 10,4% di share – CheChe Fa, il talk show della Rai per antonomasia che racconta il presente e le eccellenze in Italia e nel mondo, riconosciuto e apprezzato anche all’estero, chiude con grande successo la sua diciannovesima stagione con 30 puntate sue un ascolto medio di quasi 2.7 milioni spettatori e l’11,31% di share, superando di oltre 1 punto di share gli ottimi risultati della scorsa stagione. Così una nota ufficiale della trasmissione. CHECHE FA: ILPIÙDICheche fa è stato sul podio degli ascolti della domenica sera: 3 volte ildi prima serata piùin valori assoluti, 12 volte il ...

