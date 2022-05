C'è l'accordo in Europa sul petrolio russo, anzi no (Di lunedì 30 maggio 2022) Ci sarebbe “un’intesa politica” di massima tra gli Stati europei sull’embargo al petrolio russo, che andrebbe a colpire tutto il greggio che arriva in Ue via mare, pari a circa due terzi del totale. Ma in realtà l’accordo non sarebbe poi così vicino, soprattutto a causa dell’opposizione dell’Ungheria e di altri Paesi dell’Est europeo. “Alcune eccezioni temporanee saranno garantite ad alcuni stati membri e il Consiglio Ue tornerà a discutere di queste eccezioni il prima possibile", hanno spiegato fonti di Bruxelles poco prima della riunione straordinaria del Consiglio europeo, che è stata preceduta da un incontro tra il premier italiano Draghi, il presidente francese Macron e il cancelliere tedesco Scholz. Proprio il capo del governo tedesco si è detto convinto che sul tema verrà trovata “una buona soluzione tra oggi e domani" e che ... Leggi su panorama (Di lunedì 30 maggio 2022) Ci sarebbe “un’intesa politica” di massima tra gli Stati europei sull’embargo al, che andrebbe a colpire tutto il greggio che arriva in Ue via mare, pari a circa due terzi del totale. Ma in realtà l’non sarebbe poi così vicino, soprattutto a causa dell’opposizione dell’Ungheria e di altri Paesi dell’Est europeo. “Alcune eccezioni temporanee saranno garantite ad alcuni stati membri e il Consiglio Ue tornerà a discutere di queste eccezioni il prima possibile", hanno spiegato fonti di Bruxelles poco prima della riunione straordinaria del Consiglio europeo, che è stata preceduta da un incontro tra il premier italiano Draghi, il presidente francese Macron e il cancelliere tedesco Scholz. Proprio il capo del governo tedesco si è detto convinto che sul tema verrà trovata “una buona soluzione tra oggi e domani" e che ...

Advertising

Marcozanni86 : #UE, #Israele ed #Egitto starebbero lavorando su accordo per portare gas israeliano liquefatto in Europa. Sarebbe s… - erd_beer : C'è l'accordo in Europa sul petrolio russo, anzi no - Cerrezio_FC : @CarloCalenda Mi dispiace ma, pur concordando su quasi tutta la politica di Azione, su questo frangente non sono d'… - rep_genova : Antonio Gozzi: “Il nostro acciaio è il più green d’Europa e con il nuovo accordo miglioreremo ancora” [di Massimo M… - ChiaraSperanza4 : RT @baratto_m: Perfettamente d'accordo , putroppo è 'solo ' dal 1919 che si parla di Kurdistan , avendolo promesso ai Curdi in cambio dell'… -