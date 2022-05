Castel Volturno, amichetto lo spinge dagli scogli per gioco: quasi annegato 12enne (Di lunedì 30 maggio 2022) Quando ha visto un bambino di 12 anni annegare, non c’è ha pensato due volte: Umberto Brusciano, 55enne di Secondigliano, si è tuffato nelle acque del Villaggio Coppola e l’ha tratto in salvo mettendo a rischio anche la sua vita. Bambino rischia di annegare al Villaggio Coppola, 55enne di Secondigliano lo salva E’ domenica 29 L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di lunedì 30 maggio 2022) Quando ha visto un bambino di 12 anni annegare, non c’è ha pensato due volte: Umberto Brusciano, 55enne di Secondigliano, si è tuffato nelle acque del Villaggio Coppola e l’ha tratto in salvo mettendo a rischio anche la sua vita. Bambino rischia di annegare al Villaggio Coppola, 55enne di Secondigliano lo salva E’ domenica 29 L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

