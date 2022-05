Calcio: De Laurentiis, Ospina e Fabian? Non faremo follie (Di lunedì 30 maggio 2022) "Su Ospina e Fabian Ruiz siamo alle solite. Nessuno vuole mandare via nessuno ma nessuno vuole fare le follia per i giocatori". Lo ha detto il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis nella ... Leggi su sport.tiscali (Di lunedì 30 maggio 2022) "SuRuiz siamo alle solite. Nessuno vuole mandare via nessuno ma nessuno vuole fare le follia per i giocatori". Lo ha detto il presidente del Napoli Aurelio Denella ...

Advertising

sportli26181512 : De Laurentiis presenta il ritiro: 'Faremo di tutto per portare lo scudetto a Napoli': Presentato il secondo ritiro… - SportRepubblica : Napoli, De Laurentiis: 'Mertens e Koulibaly? Non possiamo svenarci, è finito il momento delle cifre fuori logica' - Emanuel72607325 : RT @Rnaples7: ADL che fa la morale sui soldi a Koulibaly e Mertens, si proprio lui, Aurelio de Laurentiis presidente del napoli calcio ha f… - glooit : Calcio: De Laurentiis, Ospina e Fabian? Non faremo follie leggi su Gloo - lancillotto_ : RT @Rnaples7: ADL che fa la morale sui soldi a Koulibaly e Mertens, si proprio lui, Aurelio de Laurentiis presidente del napoli calcio ha f… -