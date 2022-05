Boom di fumatori post pandemia | sigaretta elettronica e tradizionale convivono

(Di lunedì 30 maggio 2022) Quasi un italiano su quattro ha il vizio del fumo, il 24,2% della popolazione per l'esattezza. Una percentuale tanto alta non si registrava dal 2006. Ierano il 22% nel 2019, ultimo anno di rilevazione prima dellaCovid. A...

Advertising

QUOTIDIANO NAZIONALE

Gli exsono il 14,9% della popolazione italiana e i nonil 60,9% . Qual è l'età media deimaschi e femmine. La prevalenza più alta didi sesso maschile si ...... un marchio noto per quanto riguarda la vendita all'ingrosso e la distribuzione di prodotti correlati alla cannabis, dal Cbd ai semi passando per accessori per, vaporizzatori, prodotti ... Covid e fumatori, è boom dopo la pandemia. Che cosa dicono gli scienziati Roma, 30 maggio 2022 - Covid e aumento dei fumatori: l'Iss (Istituto superiore di sanità) certifica il legame. Quasi un italiano su quattro (il 24,2% della popolazione) è un fumatore: una percentuale ...Il 18% dei residenti schiavo delle sigarette: 10 mila ne consumano oltre 20 al giorno. E scatta anche l’allarme alcol: «Ormai si comincia a bere già all’età di 11 anni» ...