Bergamo, cinque bambini ustionati durante le prove di una recita scolastica (Di lunedì 30 maggio 2022) cinque bambini sono rimasti ustionati questa mattina in una scuola di Osio Sotto (Bergamo) durante le prove di una recita scolastica: secondo una prima ricostruzione, i bambini stavano riscaldando i marshmallow, gli snack dolci che vengono arrostiti sul fuoco per renderli caramellati. Immediato l’intervento dei soccorsi: feriti anche tre papà. Sul posto sono giunte cinque ambulanze, i vigili del fuoco, oltre a due elicotteri per i soccorsi da Brescia e da Bergamo. Presenti anche la Polizia locale e i carabinieri di Dalmine e Treviglio. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 30 maggio 2022)sono rimastiquesta mattina in una scuola di Osio Sotto (ledi una: secondo una prima ricostruzione, istavano riscaldando i marshmallow, gli snack dolci che vengono arrostiti sul fuoco per renderli caramellati. Immediato l’intervento dei soccorsi: feriti anche tre papà. Sul posto sono giunteambulanze, i vigili del fuoco, oltre a due elicotteri per i soccorsi da Brescia e da. Presenti anche la Polizia locale e i carabinieri di Dalmine e Treviglio. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

