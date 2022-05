Belen Rodriguez: un suo ex fidanzato verso il Grande Fratello Vip (Di lunedì 30 maggio 2022) Se Belen Rodriguez vent’anni fa non fosse venuta in Italia probabilmente i reality non esisterebbero. Da anni, infatti, Mediaset attinge a piene mani dal circondario di parentame vario ed eventuale della Rodriguez per formare i cast dei vari reality show. Se pochi mesi fa abbiamo visto suo Fratello e suo padre a L’Isola dei Famosi ed ancor prima il suo ex fidanzato Gianmaria Antinolfi al Grande Fratello Vip, a settembre potremmo vedere nella Casa più spiata d’Italia il padre di sua figlia. Secondo quanto trapelato online, infatti, Antonino Spinalbese sarebbe corteggiatissimo da Alfonso Signorini. Ad avvalorare la tesi è stata anche Deianira Marzano che ha confermato su IG la trattativa. Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese sono stati ... Leggi su biccy (Di lunedì 30 maggio 2022) Sevent’anni fa non fosse venuta in Italia probabilmente i reality non esisterebbero. Da anni, infatti, Mediaset attinge a piene mani dal circondario di parentame vario ed eventuale dellaper formare i cast dei vari reality show. Se pochi mesi fa abbiamo visto suoe suo padre a L’Isola dei Famosi ed ancor prima il suo exGianmaria Antinolfi alVip, a settembre potremmo vedere nella Casa più spiata d’Italia il padre di sua figlia. Secondo quanto trapelato online, infatti, Antonino Spinalbese sarebbe corteggiatissimo da Alfonso Signorini. Ad avvalorare la tesi è stata anche Deianira Marzano che ha confermato su IG la trattativa.e Antonino Spinalbese sono stati ...

