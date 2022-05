Al via la miniserie La Fortuna su Rai1: una caccia al tesoro con Stanley Tucci in due serate evento, 30 e 31 maggio (Di lunedì 30 maggio 2022) Una caccia al tesoro fa da sfondo alle vicende raccontate ne La Fortuna su Rai1. Due serate evento, 30 e 31 maggio, in compagnia della miniserie diretta dal cileno Alejandro Amenábar, già regista di The Others con Nicole Kidman e Regression con Ethan Hawke. Con La Fortuna, il regista è al suo debutto dietro la cinepresa per il piccolo schermo. Amenabar ha co-scritto la sceneggiatura insieme ad Alejandro Hernández. La storia è un adattamento della graphic novel del 2018, El tesoro del Cisne Negro, curata da Paco Roca e Guillermo Corral. La trama ruota intorno al ritrovamento di un tesoro sottomarino, recuperato dal capitano Frank Wild sul fondale dell’Oceano Atlantico. I preziosi in oro si trovano ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 30 maggio 2022) Unaalfa da sfondo alle vicende raccontate ne Lasu. Due, 30 e 31, in compagnia delladiretta dal cileno Alejandro Amenábar, già regista di The Others con Nicole Kidman e Regression con Ethan Hawke. Con La, il regista è al suo debutto dietro la cinepresa per il piccolo schermo. Amenabar ha co-scritto la sceneggiatura insieme ad Alejandro Hernández. La storia è un adattamento della graphic novel del 2018, Eldel Cisne Negro, curata da Paco Roca e Guillermo Corral. La trama ruota intorno al ritrovamento di unsottomarino, recuperato dal capitano Frank Wild sul fondale dell’Oceano Atlantico. I preziosi in oro si trovano ...

