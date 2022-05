Aereo scomparso, ritrovato il relitto: è caduto su una montagna. A bordo 22 persone (Di lunedì 30 maggio 2022) I soccorritori hanno trovato il relitto dell'Aereo passeggeri scomparso in Nepal, ha detto un funzionario militare senza fornire dettagli sulle 22 persone che erano a bordo. 'Una squadra di soccorso ... Leggi su leggo (Di lunedì 30 maggio 2022) I soccorritori hanno trovato ildell'passeggeriin Nepal, ha detto un funzionario militare senza fornire dettagli sulle 22che erano a. 'Una squadra di soccorso ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Un aereo passeggeri della Tara Air diretto in una zona montuosa del Nepal è scomparso con 22 persone a bordo: lo ha… - zazoomblog : Ritrovato aereo scomparso in Nepal recuperati 14 corpi - #Ritrovato #aereo #scomparso #Nepal - BUFETQUETGLAS : RT @repubblica: Ritrovato aereo scomparso in Nepal, recuperati 14 corpi - ledicoladelsud : Ritrovato aereo scomparso in Nepal, recuperati 14 corpi - Ticinonline : Ecco che fine ha fatto l'aereo scomparso ieri in Nepal. Il velivolo aveva perso contatto con la torre di controllo… -