Zelensky visita le truppe a Kharkiv. Kadyrov annuncia la presa di Severodonetsk, gli ucraini smentiscono (Di domenica 29 maggio 2022) Il presidente ucraino: "Sulle armi attendo presto buone notizie, ora dipende dai nostri partner". Erdogan sentirà lunedì Putin e Zelensky, chiude la porta a Finlandia e Svezia nella Nato "finché sarò presidente". Kiev: "Distrutto il 30% dei tank russi, ucciso un alto comandante" Leggi su huffingtonpost (Di domenica 29 maggio 2022) Il presidente ucraino: "Sulle armi attendo presto buone notizie, ora dipende dai nostri partner". Erdogan sentirà lunedì Putin e, chiude la porta a Finlandia e Svezia nella Nato "finché sarò presidente". Kiev: "Distrutto il 30% dei tank russi, ucciso un alto comandante"

Advertising

FirenzePost : Zelensky visita le truppe a Kharchiv e ringrazia i difensori della città - lillydessi : Guerra in Ucraina, la diretta - Zelensky visita i soldati in prima linea a Kharkiv: 31% della regione in mano ai ru… - DanielaColi2 : Per la prima volta dall'inizio della guerra Zelensky visita l'est dell'Ucraina - zazoomblog : Guerra Russia-Ucraina a Mariupol cadaveri ammassati in un supermercato. Zelensky in visita alle truppe a Kharkiv. R… - gregalegi : RT @PaoloTrombin: Ucraina, ultime notizie. Mariupol, russi buttano cadaveri ucraini in supermercato. Domani colloquio Putin-Erdogan. Zelens… -