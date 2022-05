Ucraina | ultime notizie Esplosioni a Kharkiv | allarme aereo a Kiev Mariupol | russi buttano cadaveri ucraini in supermercato

(Di domenica 29 maggio 2022) Novantacinquesimo giorno di guerra. Le forze ucraine registrano qualche difficoltà offensiva a difesa in difficoltà a Severodonetsk, ma dichiarano di aver distrutto il 30% dei carri armati dispiegati dai. Sul fronte economico, la Ue si appresta a varare uno stop all’import petrolifero via mare, per aggirare l’opposizione dell’Ungheria a un embargo completo

Ore 6:24 - Controffensivaa Kherson Nelleore l'esercito ucraino ha lanciato una controffensiva nella regione di Kherson occupata e ha inflitto perdite ai russi. Lo ha reso noto il ...... giorno della festa della città " mentre l'lo nega. Intanto i combattimenti in città ... Nelle24 ore, due persone sono state uccise e tre ferite. Regione di Mykolaiv: in mattinata, l'... Guerra Ucraina Russia, forti esplosioni a Kharkiv. Kiev: distrutto 30% carri armati russi d benedizioni alle truppe russe per uccidere in Ucraina. Perch dovrebbe evitare le sanzioni. evidenzia il peso imposte dalle sanzioni stesse sul regime: questa l’osservazione dell’intelligence ...Nuovo allarme dell'Sbu, il servizio di sicurezza dell'Ucraina, che mette in allerta contro le azioni degli hacker russi e della stessa intelligence. Stando all'Sbu il metodo impiegato dal loro nemico ...