Titolare di uno stabilimento muore a Sottomarina (Chioggia) travolto dalla palma che voleva raddrizzare (Di domenica 29 maggio 2022) E' Gianluca Fasolin, imprenditore di 52 anni, l'uomo morto stamani a Sottomarina (Chioggia) dopo essere stato travolto da una palma. La vittima, Titolare dello stabilimento Stella Maris, stava cercando di raddrizzare l'albero, piegato dal vento di Bora con l'aiuto di un dipendente, quando la pianta lo ha travolto, non lasciandogli scampo. A prestargli i primi, inutili soccorsi, e' stato il primario del pronto soccorso locale, che non ha potuto fare altro che constatare il decesso del 52enne. Sulla vicenda sono in corso gli accertamenti della polizia del commissariato di Chioggia. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

