Pozzuoli | i bambini della VC Marconi scrivono al Sindaco

Advertising

CRALTLC : Chicco Pafundi La (Chicco Pozzuoli) Negozio di abbigliamento e scarpine per neonati e bambini. Vasta gamma di prodo… - iiosonomart : sto a pozzuoli e questo venticello estivo,gli urli dei bambini e l'odore del mare mi fanno sentire bene - puntomagazine : Nuove giostrine nell’area giochi del lungomare Pertini, da oggi a disposizione dei bambini ci saranno nuove giostre… -

Reportweb

Durante il giorno ipotranno divertirsi e imparare con i laboratori artistici della ... per raccogliere fondi per l'Istituto Telethon di Genetica e Medicina (Tigem) die per sostenere ......ha convinto i giudici di sorveglianza a concedere maggiori benefici alle donne conin ... All'Icam di Lauro, a Poggioreale, a, a Rebibbia, tutte strutture che mi hanno sempre più ... Pozzuoli - Aree giochi per bambini: pronta a Licola, al via i lavori per quella del lungomare POZZUOLI - In vista delle elezioni amministrative del prossimo 12 giugno abbiamo intervistato i candidati a sindaco di Pozzuoli per conoscere meglio i rispettivi progetti per la città, analizzare le p ...La norma che porta il nome del deputato dem Paolo Siani, passata alla Camera, vieta la detenzione dietro le sbarre di donne con bimbi sotto i tre anni. E adesso tocca al Senato. A oggi, 33 i figli nei ...