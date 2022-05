Moto2, GP Italia 2022: Tony Arbolino chiude in testa il warm-up, secondo Canet. Vietti 4°, Pasini nono (Di domenica 29 maggio 2022) Si è da poco concluso il warm-up al Mugello della Moto2, valido per il Gran Premio d’Italia 2022: i piloti hanno avuto modo di testare le condizioni del circuito (leggermente bagnato, ma probabilmente si gareggerà con le slick) e raccogliere ulteriori dati, gli ultimi disponibili di fatto prima dell’appuntamento più atteso, la gara, che si terrà alle ore 12:20. Il più veloce in questa breve sessione mattutina è stato Tony Arbolino, che nei dieci minuti previsti ha chiuso il suo miglior giro, nonché quello dell’intera sessione, in 1:54.627. Alle sue spalle figurano in seconda posizione Aron Canet (+1?489), terzo Sam Lowes (+2?383), con l’azzurro Celestino Vietti (+2?966) e Marcos Ramirez (+3?066) rispettivamente quarto e quinto a ... Leggi su oasport (Di domenica 29 maggio 2022) Si è da poco concluso il-up al Mugello della, valido per il Gran Premio d’: i piloti hanno avuto modo dire le condizioni del circuito (leggermente bagnato, ma probabilmente si gareggerà con le slick) e raccogliere ulteriori dati, gli ultimi disponibili di fatto prima dell’appuntamento più atteso, la gara, che si terrà alle ore 12:20. Il più veloce in questa breve sessione mattutina è stato, che nei dieci minuti previsti ha chiuso il suo miglior giro, nonché quello dell’intera sessione, in 1:54.627. Alle sue spalle figurano in seconda posizione Aron(+1?489), terzo Sam Lowes (+2?383), con l’azzurro Celestino(+2?966) e Marcos Ramirez (+3?066) rispettivamente quarto e quinto a ...

