Mariupol: "I russi buttano cadaveri ucraini in un supermercato". Ex ministro di Kiev: Mosca pagherà (Di domenica 29 maggio 2022) Da Mariupol arriva la macabra notizia dell'ultimo scempio compiuto dai soldati russi e denunciato dal consigliere del sindaco Petro Andriushenko: «i russi stanno accumulando cadaveri di ucraini uccisi in un supermercato… Li stanno accumulando come fossero immondizia». L'ex ministro dell'Interno ucraino Arsen Avakov, dimessosi dopo oltre 7 anni di governo, meno di un anno prima dell'inizio dell'invasione su vasta scala, non usa perifrasi diplomatiche nel parlare con l'Adnkronos del conflitto e delle sue conseguenze. E con accenti forti e toni drammatici, sulla realtà bellica del suo Paese delinea un quadro che, tra rivendicazioni e j'accuse, guarda al dopo guerra e al prezzo da pagare: russia compresa.

