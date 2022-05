LIVE Trevisan-Sasnovich, Roland Garros 2022 in DIRETTA: l’azzurra vuole continuare a sognare (Di domenica 29 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La vittoria di Martina Trevisan contro Daria Saville – Le dichiarazioni di Martina Trevisan dopo l’approdo agli ottavi di finale – Le proiezioni nel ranking di Martina Trevisan Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida tra Martina Trevisan e Aljaksandra Sasnovich valida per il quarto turno del torneo singolare femminile del Roland Garros 2022. Primo confronto tra le due giocatrici: in palio i quarti di finale del secondo Major dell’anno contro una tra la canadese testa di serie #17 Leylah Fernandez e l’americana testa di serie #27 Amanda Anisimova in campo alle ore 12.00 sul Court Philippe-Chatrier. Martina ... Leggi su oasport (Di domenica 29 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALa vittoria di Martinacontro Daria Saville – Le dichiarazioni di Martinadopo l’approdo agli ottavi di finale – Le proiezioni nel ranking di MartinaBuongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladella sfida tra Martinae Aljaksandravalida per il quarto turno del torneo singolare femminile del. Primo confronto tra le due giocatrici: in palio i quarti di finale del secondo Major dell’anno contro una tra la canadese testa di serie #17 Leylah Fernandez e l’americana testa di serie #27 Amanda Anisimova in campo alle ore 12.00 sul Court Philippe-Chatrier. Martina ...

