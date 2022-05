Lavrov | ' Cittadini decideranno il futuro delle zone liberate'

Pubblicità

GiancarloGarci6 : RT @RisatoNicola: #Lavrov: “Il futuro dei territori dell'#Ucraina dove la #Russia sta conducendo la sua operazione militare speciale dovreb… - giuroby : RT @RisatoNicola: #Lavrov: “Il futuro dei territori dell'#Ucraina dove la #Russia sta conducendo la sua operazione militare speciale dovreb… - todorov_denis : @2002MMAD0691 Lavrov qualche giorno fa diceva che i russi non hanno fretta ma prima o poi i cittadini occidentali m… - enricaquaranta : RT @RisatoNicola: #Lavrov: “Il futuro dei territori dell'#Ucraina dove la #Russia sta conducendo la sua operazione militare speciale dovreb… - sevenseasmarina : RT @RisatoNicola: #Lavrov: “Il futuro dei territori dell'#Ucraina dove la #Russia sta conducendo la sua operazione militare speciale dovreb… -

, il ministro degli Esteri Forse, chissà. I vertici del partito di Putin, Russia unita, con ... Ciò non toglie che, il I giugno, i giardini del Quirinale saranno aperti, ma aicomuni, ...La chiamano la "nuova Mariupol", questa città sotto assedio, con iasserragliati nei ... dice il ministro degli Esteri russo Sergeiin un'intervista all'emittente francese Tfi, ...Il presidente frena sui lanciarazzi più potenti, tanto invocati dall’Ucraina. L’uscita lascia stupiti i capi militari e i membri del Congresso. Un leader repubblicano: «Così non va» ...'Raggiungeremo un accordo sul prossimo pacchetto di sanzioni' alla Russia 'entro lunedì pomeriggio', ha annunciato l'Alto rappresentante per la politica estera dell'Ue, Josep Borrell, in vista del Con ...