“La nostra prima notte”. Giorgia Palmas e Filippi Magnini, niente giri di parole: viene fuori tutto (Di domenica 29 maggio 2022) Giorgia Palmas e Filippo Magnini, la prima notte di nozze. Di recente la coppia ha coronato il sogno tanto atteso, messo da parte a causa della pandemia. Nozze bis per Giorgia Palmas e Filippo Magnini, reduci dal solo rito civile lo scorso 12 maggio 2021 e da poco sposi anche secondo rito religioso. “E’ romantico ma anche con un valore diverso, importante, in cui noi crediamo. Chissà quando ci si sente davvero pronti per un’emozione così grande. Sono sicuramente molto emozionata”, sono le parole di Giorgia Palmas rese per l’occasione delle nozze. Ma il racconto della prima notte arriva solo oggi. Giorgia Palmas e Filippo ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 29 maggio 2022)e Filippo, ladi nozze. Di recente la coppia ha coronato il sogno tanto atteso, messo da parte a causa della pandemia. Nozze bis pere Filippo, reduci dal solo rito civile lo scorso 12 maggio 2021 e da poco sposi anche secondo rito religioso. “E’ romantico ma anche con un valore diverso, importante, in cui noi crediamo. Chissà quando ci si sente davvero pronti per un’emozione così grande. Sono sicuramente molto emozionata”, sono ledirese per l’occasione delle nozze. Ma il racconto dellaarriva solo oggi.e Filippo ...

