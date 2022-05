Il Liverpool non ci sta: UFFICIALE, chiesta un'indagine alla UEFA (Di domenica 29 maggio 2022) Ecco il testo della nota UFFICIALE diffusa dal Liverpool in merito al disordine prima del calcio d'inizio della finale di Champions League:... Leggi su calciomercato (Di domenica 29 maggio 2022) Ecco il testo della notadiffusa dalin merito al disordine prima del calcio d'inizio della finale di Champions League:...

Advertising

EnricoTurcato : 24 tiri a 4 (9 in porta a 2), un dominio totale, nel possesso e nel gioco. Un portiere che ha parato tutto, umano e… - EnricoTurcato : Cioè la #UCLfinal inizia dopo le 21 (e non si sa quando) perché i tifosi del Liverpool sono in ritardo nell’arrivar… - Gazzetta_it : Liverpool-Real, Ancelotti: 'Non ci posso credere' #UCLFinal - xeratdragons : New post: WA, i tifosi del #Liverpool non perdono mai. Sono sempre meravigliosi ?? #PrimeVideo… - muzio701 : @brighe @mirkonicolino proposta di calcio del Real a quella della Juve di Allegri vuol dire essere in malafede. Anc… -