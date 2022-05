I russi avanzano a Severodonetsk | Zelensky ammette | ' Situazione difficilissima'

(Di domenica 29 maggio 2022) Guerra in Ucraina , Mosca avanza: le forze russe hanno registrato progressi nella loro offensiva nella regione di Lugansk , nell'est dell' Ucraina , conquistandone oltre il 95 per cento. L'afferma l'...

L'assessment d'intelligence del ministero della Difesa britannico, dal canto suo, ammette che ipotrebbero aver preso il controllo della gran parte della cittadina, che è vicina a un'importante ......di lanciare una missione navale per scortare il passaggio delle navi di grano dato che il Mar Nero è infestato da mine e presidiato da navi e sottomarini. Le forze di Moscaintanto ...Le forze russe hanno registrato progressi nella loro offensiva nella regione di Lugansk, nell'est dell'Ucraina, conquistandone oltre il 95 per cento.Mondo - Russi avanzano nell'est, 'Conquistate Lyman e .... Allo stesso tempo, a partire dalle 12:45 ora locale (le 11:45 in Italia) le sirene anti - aeree hanno suonato nelle città di Poltava, Dnipro, ...