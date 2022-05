I concorsi truccati all’università e il linguaggio (sconcertante) utilizzato dai baroni

Leggi su nextquotidiano

(Di domenica 29 maggio 2022) Un sistema basato sullo scambio di favori: oggi a te, domani a me. Sembra reggersi su questo concetto la struttura deipubblici nelle università italiane, quegli stessiche dovrebbero (ipoteticamente) garantire l’accesso ai dipartimenti, l’avvio di una carriera accademica all’interno degli atenei, ma che – soprattutto nel nostro Paese – si rivelano spesso un incubo per i candidati, costretti a sottostare a bandi fatti ad hoc per individui prescelti, aspettando che arrivi il proprio turno. Forse. Prima o poi. Come riporta un’inchiesta di Repubblica, negli ultimi tre anni ben nove procure hanno organizzato indagini strutturali nelle università italiane, da Milano a Palermo, passando per Genova, Roma e Firenze. Quello che emerge è un quadro scioccante, trae intercettazioni che portano ...