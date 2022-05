Giro d’Italia 2022, il palmares di Jai Hindley. Prima vittoria in una corsa a tappe, ma fu già 2° nel 2020 (Di domenica 29 maggio 2022) Jai Hindley è il nuovo padrone del Giro d’Italia. L’australiano corona un’impresa difficilmente pronosticabile alla vigilia aggiudicandosi l’edizione numero 105 della corsa Rosa davanti al favorito Richard Carapaz (+1’18”) e a Mikel Landa (+3’24”). Quarto nella generale lo “Squalo” Vincenzo Nibali (+9’02”). Il capitano della Bohra-Hansgrohe ha dimostrato di essere il più forte in salita ed è riuscito a fare la differenza nell’ultima frazione in linea con arrivo sul Passo Fedaia. Impeccabile il lavoro dei compagni di formazione nel corso delle tre settimane, in particolar modo per quanto concerne Wilco Kelderman ed Emanuel Buchmann. Hindley, classe ’96 originario di Perth, è passato al professionismo nel 2018 dopo le rilevanti vittorie al Gran Premio Capodarco (2016) e al Giro ... Leggi su oasport (Di domenica 29 maggio 2022) Jaiè il nuovo padrone del. L’australiano corona un’impresa difficilmente pronosticabile alla vigilia aggiudicandosi l’edizione numero 105 dellaRosa davanti al favorito Richard Carapaz (+1’18”) e a Mikel Landa (+3’24”). Quarto nella generale lo “Squalo” Vincenzo Nibali (+9’02”). Il capitano della Bohra-Hansgrohe ha dimostrato di essere il più forte in salita ed è riuscito a fare la differenza nell’ultima frazione in linea con arrivo sul Passo Fedaia. Impeccabile il lavoro dei compagni di formazione nel corso delle tre settimane, in particolar modo per quanto concerne Wilco Kelderman ed Emanuel Buchmann., classe ’96 originario di Perth, è passato al professionismo nel 2018 dopo le rilevanti vittorie al Gran Premio Capodarco (2016) e al...

