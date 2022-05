Erasmus Plus: Latina è nel circuito delle città europee per la mobilità in entrata (Di domenica 29 maggio 2022) Latina – In occasione del lancio del nuovo Programma comunitario Erasmus Plus, valido per il periodo 2021-2027, l’Amministrazione comunale ha voluto consolidare la propria strategia di apertura all’Europa già avviata negli anni precedenti attivando un nuovo progetto di mobilità in entrata che prevede l’accoglienza sul territorio di Latina di studenti, neodiplomati e docenti provenienti da altri Paesi europei. Grazie a questa iniziativa, attualmente, 35 tra studenti e studentesse provenienti dalla Spagna stanno svolgendo tirocinio presso uffici comunali, associazioni e nelle amministrazioni di istituti tecnici, secondo i loro profili di formazione. Latina entra dunque a far parte del circuito delle città ... Leggi su ilfaroonline (Di domenica 29 maggio 2022)– In occasione del lancio del nuovo Programma comunitario, valido per il periodo 2021-2027, l’Amministrazione comunale ha voluto consolidare la propria strategia di apertura all’Europa già avviata negli anni precedenti attivando un nuovo progetto diinche prevede l’accoglienza sul territorio didi studenti, neodiplomati e docenti provenienti da altri Paesi europei. Grazie a questa iniziativa, attualmente, 35 tra studenti e studentesse provenienti dalla Spagna stanno svolgendo tirocinio presso uffici comunali, associazioni e nelle amministrazioni di istituti tecnici, secondo i loro profili di formazione.entra dunque a far parte del...

