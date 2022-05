“David Bowie: The Passenger”, mostra al teatro degli Arcimboldi (Milano) (Di domenica 29 maggio 2022) Il teatro Arcimboldi di Milano ospita fino al 22 giugno la mostra “David Bowie: The Passenger” (by Andrew Kent) che racconta, attraverso le immagini e le memorie del fotografo americano, un periodo ben preciso nella vita di David Bowie, tra il 1975 e il 1976. Berlino era la città prescelta, nonostante a Londra, la sua città natale, ci fossero i segnali di un’altra rivoluzione imminente: il Punk. L’ex-capitale del Terzo Reich non poteva non esercitare un fascino discreto su Bowie anche per via del muro che divideva due mondi: Est e Ovest, Capitalismo e Comunismo. Una frontiera costruita nel cuore della città a creare una frizione costante, nella quale artisti come lui trovavano ispirazione. Le fotografie e le ... Leggi su atomheartmagazine (Di domenica 29 maggio 2022) Ildiospita fino al 22 giugno la: The” (by Andrew Kent) che racconta, attraverso le immagini e le memorie del fotografo americano, un periodo ben preciso nella vita di, tra il 1975 e il 1976. Berlino era la città prescelta, nonostante a Londra, la sua città natale, ci fossero i segnali di un’altra rivoluzione imminente: il Punk. L’ex-capitale del Terzo Reich non poteva non esercitare un fascino discreto suanche per via del muro che divideva due mondi: Est e Ovest, Capitalismo e Comunismo. Una frontiera costruita nel cuore della città a creare una frizione costante, nella quale artisti come lui trovavano ispirazione. Le fotografie e le ...

