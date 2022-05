Crespo su Zaniolo | «Milan? Potrebbe crescere e diventare un top Sarebbe la ciliegina»

Advertising

CalcioNews24 : ??#Crespo e le parole su #Zaniolo ?? - MilanPress_it : Il parere dell’ex attaccante rossonero ?? - gilnar76 : Crespo: «Zaniolo al #Milan? Lui e Leao sarebbero devastanti» #Acmilan #Seriea #Wheareacmilan - Milannews24_com : #Crespo: «#Zaniolo al #Milan? Lui e #Leao sarebbero devastanti» - TuttoASRoma24 : Roma, Crespo consiglia Zaniolo: “Il suo futuro? Al Milan sarebbe perfetto” ???? #ASRoma #Mourinho #DajeRoma #SerieA… -

Hernanha parlato ai microfoni de La Gazzetta dello Sport die del suo possibile passaggio al Milan Hernanha parlato ai microfoni de La Gazzetta dello Sport die del suo possibile passaggio al Milan. Le sue dichiarazioni:- "Lui ...MILAN,: 'NON VEDO FUTURO SENZA MALDINI.SAREBBE PERFETTO' Queste le parole di: 'Ho letto che Maldini non ha ancora rinnovato il contratto: che cosa aspetta la società Saranno ...L'ex attaccante argentino ha parlato a La Gazzetta dello Sport, dando il suo parere sul futuro del talento della Roma. Ecco cosa ha detto.Hernan Crespo, ex attaccante del Milan, ha commentato l’ipotesi di un eventuale arrivo di Nicolò Zaniolo in rossonero: le sue parole Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Hernan Crespo ha parlato i ...