Classifica Mondiale piloti F1 2022: Charles Leclerc a -9 da Verstappen, allunga in testa dopo Montecarlo (Di domenica 29 maggio 2022) Classifica Mondiale piloti F1 2022 1. Max Verstappen (Red Bull) 125 2. Charles Leclerc (Ferrari) 116 3. Sergio Perez (Red Bull) 110 4. George Russell (Mercedes) 84 5. Carlos Sainz (Ferrari) 83 6. Lewis Hamilton (Mercedes) 50 7. Lando Norris (McLaren) 48 8. Valtteri Bottas (Alfa Romeo) 40 9. Esteban Ocon (Alpine) 30 10. Kevin Magnussen (Haas) 15 11. Daniel Ricciardo (McLaren) 11 12. Yuki Tsunoda (AlphaTauri) 11 13. Fernando Alonso (Alpine) 10 14. Pierre Gasly (AlphaTauri) 6 15. Sebastian Vettel (Aston Martin) 5 16. Alexander Albon (Williams) 3 17. Lance Stroll (Aston Martin) 2 18. Zhou Guanyu (Alfa Romeo) 1 19. Mick Schumacher (Haas) 0 20. Nicholas Latifi (Williams) 0 Foto: LiveMedia/Antonin Vincent/DPPI

