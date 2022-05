Chi era Lester Piggott e perché è considerato una leggenda (Di domenica 29 maggio 2022) AGI - Addio a Lester Piggott, forse il miglior fantino di tutti i tempi, figura iconica nel mondo delle corse di cavalli, vincitore per nove volte dell'Epsom Derby: conosciuto in tutto il mondo, grazie a una leggendaria carriera durata quasi 50 anni, Lester Piggott è morto all'età di 86 anni. Lascia un'eredità individuale che ha segnato lo sport dell'equitazione e ha addirittura cambiato il modo di cavalcare. Aveva sfidato la natura Lester Piggott: dotato di un'altezza e un peso non comune nei fantini, tanto da essere chiamato 'The Long Fellow', condusse il suo primo cavallo vincente, The Case, ad Haydock nel 1948 quando aveva appena 12 anni. Con un talento prodigioso e precoce, per decenni al vertice, ha conosciuto una longevità che pochi sportivi riusciranno a ... Leggi su agi (Di domenica 29 maggio 2022) AGI - Addio a, forse il miglior fantino di tutti i tempi, figura iconica nel mondo delle corse di cavalli, vincitore per nove volte dell'Epsom Derby: conosciuto in tutto il mondo, grazie a unaria carriera durata quasi 50 anni,è morto all'età di 86 anni. Lascia un'eredità individuale che ha segnato lo sport dell'equitazione e ha addirittura cambiato il modo di cavalcare. Aveva sfidato la natura: dotato di un'altezza e un peso non comune nei fantini, tanto da essere chiamato 'The Long Fellow', condusse il suo primo cavallo vincente, The Case, ad Haydock nel 1948 quando aveva appena 12 anni. Con un talento prodigioso e precoce, per decenni al vertice, ha conosciuto una longevità che pochi sportivi riusciranno a ...

