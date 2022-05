Calciomercato Napoli, annuncio a sorpresa: i tifosi restano di sasso (Di domenica 29 maggio 2022) Il Napoli continua a lavorare per la prossima stagione. Dopo le tante ufficialità degli ultimi giorni, arriva l’annuncio a sorpresa che gela i tifosi. Il terzo posto è stato un risultato positivo, anche se resta forte l’amaro in bocca per aver fallito la corsa Scudetto in primavera. Il Napoli adesso è chiamato a ripartire nel segno di Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di domenica 29 maggio 2022) Ilcontinua a lavorare per la prossima stagione. Dopo le tante ufficialità degli ultimi giorni, arriva l’che gela i. Il terzo posto è stato un risultato positivo, anche se resta forte l’amaro in bocca per aver fallito la corsa Scudetto in primavera. Iladesso è chiamato a ripartire nel segno di Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

GiovaAlbanese : Fiducia sul rinnovo di #DeLigt, anche per volontà del calciatore: prolungamento e nuova clausola intorno agli 80 mi… - DiMarzio : .@sscnapoli | Fissate per martedì le visite mediche di Mathías #Olivera - sportli26181512 : Koulibaly, niente rinnovo. Juve in agguato, ma il Napoli...: Koulibaly, niente rinnovo. Juve in agguato, ma il Napo… - Salvato95551627 : RT @tuttonapoli: Napoli-Bernardeschi, CdS: il Napoli può perdere Lozano o Politano e giocarsi il jolly - Salvato95551627 : RT @Gazzetta_it: Koulibaly, niente rinnovo. Juve in agguato, ma il Napoli... #calciomercato -