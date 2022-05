Arisa e Vito Coppola si sono lasciati “per colpa di una ballerina di Ballando con le Stelle”? L’indiscrezione (Di domenica 29 maggio 2022) Era da tempo che si vociferava di una presunta crisi tra Arisa, nota cantante italiana e Vito Coppola, ballerino ed ex volto di Ballando con le Stelle. E’ proprio allo show di Milly Carlucci che i due si sono conosciuti. Arisa infatti aveva deciso di intraprendere questa nuova avventura televisiva in Rai, salutando la padrona di Canale 5, Maria de Filippi. Rosalba, in arte Arisa, era stata una colonna portante del gruppo di canto del talent show più amato di sempre. Ma con lo sbarco in Rai, oltre ad aver portato a casa la vittoria, ha conquistato anche il primo posto nel cuore del suo compagno di avventura. Lei e Vito hanno inizialmente parlato di una grande intesa e di un bel feeling, che però, non sarebbe andato oltre le questioni di ... Leggi su isaechia (Di domenica 29 maggio 2022) Era da tempo che si vociferava di una presunta crisi tra, nota cantante italiana e, ballerino ed ex volto dicon le. E’ proprio allo show di Milly Carlucci che i due siconosciuti.infatti aveva deciso di intraprendere questa nuova avventura televisiva in Rai, salutando la padrona di Canale 5, Maria de Filippi. Rosalba, in arte, era stata una colonna portante del gruppo di canto del talent show più amato di sempre. Ma con lo sbarco in Rai, oltre ad aver portato a casa la vittoria, ha conquistato anche il primo posto nel cuore del suo compagno di avventura. Lei ehanno inizialmente parlato di una grande intesa e di un bel feeling, che però, non sarebbe andato oltre le questioni di ...

