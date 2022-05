VIDEO | LAVEZZI TORNA A NAPOLI | MARADONA IN DELIRIO!

Advertising

BrunoGalvan85 : RT @MGuardasole: Il Pocho #Lavezzi torna a Napoli, ??precisamente allo stadio Maradona!?? Sul palco con Decibel Bellini al Capriati & Frien… - enbusy : RT @MGuardasole: Il Pocho #Lavezzi torna a Napoli, ??precisamente allo stadio Maradona!?? Sul palco con Decibel Bellini al Capriati & Frien… - gilnar76 : VIDEO | SI TORNA A URLARE LAVEZZI AL MARADONA! #Forzanapoli #Napoli #Napolicalcio #Sscnapoli - gilnar76 : VIDEO – Lavezzi torna a #Napoli: è al ‘Maradona’ con Joseph Capriati #Forzanapoli #Napolicalcio #Sscnapoli… - darioderrico : RT @MGuardasole: Il Pocho #Lavezzi torna a Napoli, ??precisamente allo stadio Maradona!?? Sul palco con Decibel Bellini al Capriati & Frien… -

Spazio Napoli

Ultime calcio Napoli - Il Pochoè tornato a Napoli , da turista questa volta con la sua Natalia Borges: prime ore del ... Clicca su play per guardare il: CalcioNapoli24.it è stato ...Tramite il suo profilo ufficiale, il 'Pocho'ha ricordato con unla vittoria della Coppa Italia vinta dal Napoli nel 2012. Di seguito il post: Comments comments VIDEO – Lavezzi torna a Napoli: è al ‘Maradona’ con Joseph Capriati Il Pocho Lavezzi si gode delle bellezze di Napoli e delle sue spiagge in questi giorni di grande caldo in città.A 10 anni esatti dalla sua ultima partita in maglia azzurra e dalla vittoria della Coppa Italia in finale contro la Juventus, Ezequiel Lavezzi torna in Campania per una vacanza. Il Pocho è stato ...