Uomini e Donne: aria di crisi tra Andrea Nicole e Ciprian? (Di sabato 28 maggio 2022) Negli ultimi giorni una delle coppie recentemente nate a Uomini e Donne sta facendo discutere. Si tratta di Andrea Nicole Conte e Ciprian Aftim, tra le coppie più discusse dell’ultima edizione del dating-show. Nonostante le critiche ricevute per la fine del loro percorso nel programma, i due ragazzi hanno deciso di viversi la loro storia L'articolo Leggi su dailynews24 (Di sabato 28 maggio 2022) Negli ultimi giorni una delle coppie recentemente nate asta facendo discutere. Si tratta diConte eAftim, tra le coppie più discusse dell’ultima edizione del dating-show. Nonostante le critiche ricevute per la fine del loro percorso nel programma, i due ragazzi hanno deciso di viversi la loro storia L'articolo

Advertising

AndreaRomano9 : Se #Salvini andrà a #Mosca non sarà l’ennesima buffonata di un ex leader in caduta libera. Sarà un colpo a tutta l’… - matteosalvinimi : L’Aquila, con squadra Lega, a sostegno del candidato sindaco Biondi, donne e uomini pronti a prendersi cura della p… - ale_dibattista : #OstinatieContrari podcast con personaggi in lotta per la giustizia, per la cultura, per la verità. Uomini e donne… - Emmachampagne95 : RT @mancoicani: *nel, scusate è che bestemmiavo mentre scrivevo (ma bestemmiare è una cosa da uomini o una cosa da donne?) - MaurizioBastas1 : RT @AndreaRomano9: Se #Salvini andrà a #Mosca non sarà l’ennesima buffonata di un ex leader in caduta libera. Sarà un colpo a tutta l’Itali… -