Tony Esposito, concerto gratis in piazza per gli abitanti Forcella (Di sabato 28 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – È dedicato agli abitanti di Forcella e del centro storico, il concerto che Tony Esposito con il suo brass quintet terrà in piazza Vincenzo Calenda, mercoledì 31 maggio, alle 21. La serata, organizzata dal Trianon Viviani all'esterno del teatro, sarà a ingresso gratuito, fino a esaurimento dei posti, con prenotazione obbligatoria al botteghino (massimo due biglietti a persona). Intitolato "Tribal classic", il concerto vede l'interpretazione di famosi brani di musica classica, composti da Bach, Monteverdi, Vivaldi, Bizet, Mozart, Pachelbel, Handel e Mascagni, rivisitati attraverso sonorità mediterranee e africane, tra ottoni, percussioni e momenti di danza. «Nel dopoguerra ricordo che mio padre – racconta Tony

